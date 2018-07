Sorpreso a spacciare, fugge trascinando via un carabiniere: arrestato

L’hanno beccato mentre spacciava, ha cercato di fuggire con la sua auto, trascinando però uno dei carabinieri che stava cercando di bloccarlo.

Si è messo davvero nei guai un romano di 37 anni (P.E. le sue iniziali) che vive nella città dei Papi al quartiere Murialdo, che è stato arrestato dai militari dell’Arma del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo, coadiuvati dai militari della stazione di Viterbo e Vetralla. Tutto è successo nella serata di venerdì 20 luglio 2018.

I militari, impegnati nei servizi di controllo proprio per la repressione del fenomeno dello spaccio di droga, hanno notato una compravendita di droga. L’acquirente - un giovane che è stato poi segnalato alla Prefettura - comprava droga dal 37enne, che è stato bloccato.

Al momento dell’arresto, però, l’uomo ha tentato di fuggire, con la sua autovettura, trascinando per diversi metri, come detto, uno dei carabinieri che stavano operando, tanto da farlo cadere rovinosamente in terra procurandogli diverse lesioni. Risponderà quindi anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Riusciti comunque a fermare lo spacciatore, i militari gli hanno trovato indosso diverse dosi di cocaina, pronte da vendere, nascoste nel sottofondo di un accendino, oltre che a un’ingente somma di denaro.