Baywatch a quattro zampe: salvate 5 persone in un weekend

Due donne e tre ragazzi sono stati salvati nel fine settimana tra sabato 21 e domenica 22 luglio 2018 dai cani della Sics (Scuola italiana cani da salvataggio), impegnati sul fronte sicurezza sul litorale tarquiniese.

Le due donne, A.S di 49 anni residente a Civitavecchia e E.F. di 51 anni, di Roma, sono state tratte in salvo dai cani che operavano in una delle tante postazioni presenti sulle spiagge, segnatamente vicino allo stabilimento Free Beach.

Brutta vicenda anche per i tre per ragazzi che, domenica mattina, stavano per essere risucchiati dalla corrente ma, grazie all’intervento tempestivo ancora della Sics, sono stati riportati a riva sani e salvi. Due storie a lieto fine e numerose le vite salvate in un solo fine settimana.

