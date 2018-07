Sbandata e schianto contro un albero: un morto e quattro feriti

E' di un morto e quattro feriti, il tragico bilancio di un incidente avvenuto nelle prime ore della mattina di domenica 22 luglio 2018 sulla strada Dogana, tra Tuscania e Montalto di Castro.

Per cause sulle quali sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Tuscania, una Golf, sulla quale viaggiavano cinque persone di origine albanese, è uscita di strada, finendo la propria corsa incontrollata contro un albero.

Lo schianto è stato tremendo e le conseguenze drammatiche per gli occupanti della macchina. Il conducente è morto sul colpo, feriti in maniera più o meno grave gli altri quattro che erano a bordo.

Sul posto sono arrivate cinque ambulanze e l'elisoccorso, per trasportare i feriti più gravi.

Sulla Dogana si è creata una lunga fila di auto in coda, visto che i soccorritori son stati costretti a bloccare il traffico, dapprima per far arrivare i mezzi di soccorso alle persone, quindi per i rilievi di legge.