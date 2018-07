Si allunga ancora la lista dei nuovi arrivi in casa Flaminia. La società rossoblù ha tesserato il portiere Leonardo Vitali e l’attaccante Gianluca Polizzi. Leonardo Vitali, umbro classe ‘98, ha iniziato a giocare nel Sansepolcro, per poi passare nella giovanili del Perugia e successivamente al Parma. Due stagioni ha giocato con la Juventus under 18 e Primavera e poi si è trasferito al Sassuolo. Ha partecipato per tre anni consecutivi alla “Viareggio Cup”, dal 2015 al 2017, vincendo il trofeo con Juve e Sassuolo. Il terzo anno vi ha partecipato con la rappresentativa di serie D. Nella passata stagione ha giocato col Villabiagio in serie D. “E’ una bella sfida per me – ha detto il neo portiere rossoblù –. C’è un progetto ambizioso, ho trovato una società dinamica, col mister c’è una fiducia reciproca. Non vedo l’ora di iniziare”. Gianluca Polizzi, attaccante classe ‘98, nella scorsa stagione ha collezionato 20 presenze nell’Albalonga. In precedenza ha giocato nelle giovanili della Ternana e con la Scafatese.