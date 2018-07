George Clooney star della Tuscia

“Amo tanto l'Italia e la Tuscia mi piace tantissimo”. Commento banale ma non se a farlo è un divo di Hollywood. George Clooney inizia le riprese di 'Catch 22' nella Tuscia da Sutri. Una giornata intera, da ieri mattina presto fino alla tarda serata, per girare alcune scene della nuova serie televisiva che verrà trasmessa nel 2019 su Sky Atlantic.

“E' stato molto cordiale e disponibile con tutti. Ha scattato foto e firmato un fiume di autografi con tante persone del posto – racconta il vicesindaco del paese Felice Casini -. Sono andato a salutarlo portando in dono un libro di Vittorio Sgarbi, che lui conosce come critico d'arte, e uno su Sutri.

