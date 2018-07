Bruni attacca: "Mancini deve lasciare"

"L’assessora Alessia Mancini lasci oppure ci pensi il sindaco”. In una conferenza al bar Grandori di piazza della Rocca, Antonella Bruni fa la sua richiesta, basandosi sulla Convenzione di Pisa, “un codice etico che vincola i partiti, e le liste civiche come Fondazione, agli obblighi di trasparenza e di correttezza”. Il fatto specifico è la nomina di Alessia Mancini ad assessore, invece di Antonella Bruni che, per la lista civica collegata al centrodestra di Arena, aveva preso molti voti. Bruni che si “ribella”: “Non credo che l’amministrazione che ho appoggiato possa non ascoltare la mia richiesta. Bisogna rispettare la volontà degli elettori”.

