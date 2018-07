Vandali padroni del centro

Movida all’Arco Baronale a Tuscania: scorribande, atti vandalici, schiamazzi e molto altro animano le nottate del centro storico. Cittadini disperati spesso costretti a chiamare le forze dell’ordine per porre fine alle sconsideratezze compiute da adolescenti, ma non solo, nelle serate estive. Un punto poco illuminato l’Arco Baronale, una volta luogo di passeggio per i turisti e decantata meta di visite guidate, con un affaccio privilegiato sulla valle del Marta, è diventato da qualche anno a questa parte ritrovo diurno per ragazzini e luogo di caos la notte. Motorini a tutte le ore del giorno, che corrono a velocità sostenuta per le vie del paese, lanciandosi col mezzo in picchiata anche giù dalla scalinata che scende dall’Arco Baronale collegando via della Torretta con via Poggio Barone. La situazione non è migliore in via del Turco, dove sono presenti le scale sia in entrata sia in uscita, che è diventata una pista acrobatica per mezzi motorizzati su due ruote, causando non pochi problemi di sicurezza alla circolazione pedonale in particolare di bambini e animali.

