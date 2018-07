Pianoscarano, voragine sotto alle mura

Una voragine importante si è aperta nel terreno sotto le mura medioevali di Viterbo, nel tratto di Pianoscarano. Si parla di una fossa della profondità di almeno sei metri, all’altezza di via dei Giardini. Nella giornata di martedì il Comune ha inviato dei tecnici specializzati per una ricognizione, in seguito a segnalazioni ricevute su presunti affossamenti nel terreno del vicino giardinetto pubblico.

Il personale tecnico, verificata l’esistenza di un pericolo reale, ha disposto subito di provvedere al transennamento dell’area. Così da impedire il passaggio alle persone. Il terreno in questione è in effetti stato valutato come significativamente instabile e soggetto ad altri possibili cedimenti.