Tutto il paese al matrimonio del sindaco con la bella Elena

Nozze in piazza per il sindaco Sergio Caci, che ha voluto festeggiare insieme ai suoi concittadini uno dei momenti più importanti della sua vita.

Manifesti affissi sin dai giorni scorsi e migliaia di messaggi whatsapp hanno invitato a partecipare tutti i montaltesi. Sergio Caci ed Elena Donnarumma originaria di Napoli, nella vita entrambi assistenti di volo dell’Alitalia (lui oggi, ovviamente, in aspettativa) hanno pronunciato fatidicio “sì” mnel pomeriggio di sabato 14 luglio 2018.



L’amico di sempre Ermanno Nicolai, sindaco di Tessennano, scelto dallo sposo come celebrante, ha unito alle 18 circa in matrimonio i due neo sposi.

Un fidanzamento di 10 anni, nato ad alta quota tra un volo e l’altro, visto che proprio sul lavoro si sono conosciuti.

Una cerimonia festosa, ma in alcuni momenti decisamente toccante. I due fidanzati, prima di scambiarsi gli anelli, hanno letto le loro reciproche promesse, e in seguito hanno espresso una particolare dedica ai parenti più intimi presenti in sala.

Entusiasmo da parte della cittadinanza che ha calorosamente accolto in piazza il primo cittadino e la sua sposa.

