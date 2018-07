Due vasti incendi in poche ore domati dai vigili del fuoco

Sono state giornate di intenso lavoro, come del resto quasi ogni estate, le ultime per i vigili del fuoco di Viterbo che anche martedì 10 luglio 2018 sono dovuti intervenire per domare un incendio.

E’ successo nel primo pomeriggio, nella zona di strada Trinità, tra Marta e Montefiascone, quando le fiamme hanno distrutto deie di ettari di sterpaglie, costringendo ad un lavoro protrattosi per ore agli uomini del comandante Paduano.

I quali erano stati lungamente impegnati solo 24 ore per avere ragione di un altro vasto incendio a Montalto di Castro.

“Sentiamo il dovere di ringraziare vivamente a nome nostro, e dell’intera cittadinanza, i vigili del fuoco del comando provinciale di Viterbo, i carabinieri di Montalto di Castro, il Corpo di Polizia locale, il gruppo di Protezione civile comunale e i volontari della Prociv Arci Vulci 1 che con grande professionalità, lunedì 9 luglio 2018, hanno congiuntamente affrontato l’emergenza in un incendio di vaste proporzioni avvenuto a Montalto di Castro”. Così il vicesindaco e delegato alla sicurezza di Montalto di Castro, Luca Benni, e l’assessore alla Protezione civile, Marco Fedele.