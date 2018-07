Braccio meccanico devasta un pullman Cotral, ferita l'autista

Premier Cina: nessuno uscirà vincitore da una guerra sui dazi

Pechino, (askanews) - "Nessuno uscirà vincitore da una guerra sui dazi. Non va a beneficio di nessuno e indebolirà il processo multilaterale del mercato libero. Se uno insiste sul voler fare una guerra commerciale, ciò danneggerà gli altri e se stesso": così il premier cinese Li Keqiang ha messo in guardia dai pericoli di una guerra sui dazi, ore dopo l'entrata in vigore dei dazi per 34 miliardi ...