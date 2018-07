Devastati dai vandali gli scavi archeologici di Vulci

Tombaroli devastano armati di piccone il sito archeologico dell’antica città di Vulci. Un’amara sorpresa nella mattinata di ieri per il professor Maurizio Forte, docente di archeologia classica presso la Duke University del North Carolina (Usa) e i ragazzi che hanno aderito al progetto quinquennale di scavo della città che non appena giunti in loco, intorno alle 7.30, si sono immediatamente resi conto dello scempio compiuto nella notte da alcune persone probabilmente in cerca di tesori.

Uno scavo iniziato circa un mese fa, posto in sicurezza attraverso una recinzione che ne impedisce l’accesso ai non addetti ai lavori, non visitabile proprio per questioni legate alla sicurezza del patrimonio archeologico, situato nell’area urbana di Vulci tra il grande tempio e la domus del criptoportico, quasi di fronte al decumano.

“Abbiamo lasciato il sito intorno alle 17 di lunedì, come di consueto - ha raccontato il professor Forte - Purtroppo ieri mattina lo abbiamo trovato devastato da vandali che probabilmente avevano sondato il terreno con un metal detector per trovare qualche reperto commerciabile. Ho contato più o meno 6 colpi di piccone, ma il danno più grosso lo abbiamo registrato nella zona più esposta, perché in corso di scavo, in particolare sulle fondamenta di un muro in tufo rosso".

