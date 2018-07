Foxy non si trova, appello disperato della padrona

A Milano sfila il Pride, in cima al corteo le Famiglie Arcobaleno

Milano (askanews) - Un corteo lunghissimo con migliaia di persone in festa, compreso il trenino delle famiglie arcobaleno. E' la parata del Milano Pride, partita da piazza Duca D'Aosta e arrivata fino a Porta Venezia. Promosso dal C.I.G. Arcigay Milano e dal Coordinamento Arcobaleno, Milano Pride ha invitato tutta la città a scendere in strada per unirsi a un giorno di festa e lanciare un ...