Beccato corriere della droga con mezz'etto di cocaina nell'auto

E’ un corriere della droga, attivo tra Roma e Viterbo, e la polizia lo ha beccato proprio quando era di ritorno dalla capitale, dove si era rifornito per poi spacciare la “neve” nel mercato viterbese.

A finire in manette un cittadino rumeno, bloccato nell’ambito dei servizi antidroga che la Squadra mobile della questura svolge per prevenire proprio l’arrivo di sostanze da spacciare in città.

Il blitz nei confronti del rumeno, fanno sapere dalla questura, è avvenuto al termine di un lungo servizio di appostamento e pedinamento, protrattosi anche fuori provincia.

Il rumeno era a bordo di un’utilitaria ed i suoi spostamenti erano stati tenuti sotto controllo dagli agenti. E’ stato infatti trovati in possesso di mezz’etto di cocaina, contenuta in un involucro nascosto all’interno della macchina.

L'arrestato ora è ai domiciliari.