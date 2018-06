Arena, il giorno della proclamazione. M5s fa ricorso per un consigliere

Giovanni Maria Arena, neo sindaco di Viterbo, si è insediato la mattina di mercoledì 27 giugno 2018 a Palazzo dei Priori.

Subito dopo la proclamazione del primo cittadino, l'Ufficio centrale elettorale ha ufficializzato anche i consiglieri eletti a seguito della tornata elettorale dello scorso 10 giugno: Claudio Ubertini, Gianluca Grancini, Laura Allegrini, Paolo Bianchini, Vittorio Galati ed Elisa Cepparotti per Fratelli d'Italia; Stefano Evangelista, Claudia Nunzi, Ludovica Salcini, Ombretta Perlorca, Antonio Scardozzi e Stefano Caporossi per la Lega; Elpidio Micci, Antonella Sberna, Isabella Lotti, Giulio Marini, Fabrizio Purchiaroni e Matteo Achilli per Forza Italia; Giovanni Maria Santucci e Paolo Barbieri per Fondazione; Chiara Frontini, Letizia Chiatti, Patrizia Notaristefano e Alfonso Antoniozzi per Viterbo 2020 – Viterbo Cambia; Massimo Erbetti per il Movimento 5 Stelle; Lisetta Ciambella, Alvaro Ricci e Martina Minchella per Orizzonte Comune – La voce dei giovani viterbesi – PD; Francesco Serra e Lina Delle Monache per Impegno Comune; Patrizia Frittelli per Viterbo dei Cittadini; Filippo Rossi per Viva Viterbo – Area civica.

Intanto il M5stelle viterbese dà battaglia per l'assegnazione di un seggio da consigliere, quello andata a Patrizia Frittelli a scapito del grillino Alessandro Allegrini.

“La mattina di giovedì 28 giugno - ha spiegato - sarò in prefettura per ritirare le copie autentiche dei verbali sia del primo turno che del ballottaggio. Poi, in giornata, li trasferirò ad un legale di Roma, esperto di ricorsi”.