Francesco Cangi, difensore classe 1982, è un nuovo giocatore della Flaminia Civita Castellana. Cresciuto nelle giovanili del Sansepolcro in carriera ha vestito la maglia di Arezzo, Sora, Spal, Massese, Lucchese, Gallipoli, Verona, Cremonese, Perugia, Villabiagio, Castel Rigone, Sansepolcro ed Ancona con oltre 360 presenze fra serie B, Lega Pro e serie D realizzando 23 gol. “Torno a far coppia con il tecnico Marco Schenardi, tra noi c’è una stima reciproca – ha detto il giocatore - Ho avuto il piacere di conoscere la dirigenza e sono stato subito ben impressionato, il progetto è molto interessante e sono convinto che possiamo disputare una bella stagione . Ci siamo trovati d’accordo su tutti gli obbiettivi e questo è molto importante”. La trattativa con il giocatore è stata come sempre portata a termine dal presidente Francesco Bravini e dal diesse Gigi Coni: “ Abbiamo inserito un nuovo tassello nella nostra rosa – ha fatto notare quest’ultimo -e in particolare nel reparto difensivo dove con questo innesto è aumenta le qualità, la tenuta e l’affidabilità”.