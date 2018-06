Salvate due ragazze che stavano per affogare in mare

Alessandro Ghergo e Alessandro Rosati: è questo il nome dei due custodi del mare che domenica mattina si sono gettati nelle acque senza alcuna esitazione per salvare due ragazze che, in evidente stato di agitazione, stavano annegando. Il primo assistente bagnante presso lo stabilimento Mirage, il secondo in servizio presso la spiaggia libera ubicata tra gli stabilimenti Tamurè e Mirage.

Il tratto di mare è ben noto alle cronache locali.

Ogni anno lì succede qualcosa e ogni volta giovani assistenti bagnanti sono costretti a mettere a repentaglio la loro vita per salvare vite umane.

Da alcuni anni, proprio in quel punto, l’amministrazione comunale ha previsto il servizio di assistenza bagnanti, ma solamente nei fine settimana.

Urge implementare anche per il resto della stagione balneare, essendo quel tratto di spiaggia libera uno dei più densamente frequentati dai bagnanti, per lo più turisti occasionali, che non conoscono per nulla i pericoli di quei fondali. E dunque una tranquilla domenica mattina in un attimo ha rischiato di tramutarsi in una giornata tragica. Calma piatta sino alle 11 poi un cambio di vento.

“Intorno alle 12.20, io ed il mio collega Alessandro Ghergo abbiamo visto due ragazze, ad una settantina di metri dalla riva, essere in chiara difficoltà non riuscendo a rientrare”.

(Servizio completo sul Corriere di Viterbo del 26 giugno 2018 - COMPRA L'EDIZIONE DIGITALE)