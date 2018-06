"Tutti faccia al muro": armi in pugno rapinano l'ufficio postale

Una rapina a mano armata è stata messa a segno nell’ufficio postale di Canino, nel cuore del centro abitato.

E’ successo la mattina di lunedì 25 giugno 2018, intorno alle 8.20. In pochi minuti e sotto gli occhi di tutti, due uomini hanno rapinato l’ufficio.

Uno dei due, vestito con un giubbotto scuro, occhiali da sole e berretto, sarebbe rimasto in attesa dell’apertura della filiale, avvenuta regolarmente come di consueto alle 8.20, insieme ad altri clienti.

In seguito all’apertura della porta principale da parte dell’impiegato di turno, sarebbe quindi entrato dirigendosi immediatamente verso lo spazio riservato alla consegna dei pacchi, due porte antistanti generalmente aperte in momenti diversi per ricevere in carico i pacchi da spedire da parte del personale, entrando quindi così nella zona degli uffici.

Un colloquio sottovoce con l’impiegato e il direttore di filiale, senza dare nell’occhio o fare rumore, tanto che gli altri clienti presenti in quel momento, 4 da quanto si è appreso, inizialmente non hanno capito di trovarsi nel bel mezzo di una rapina, fino a quando un complice dell’uomo ha fatto letteralmente irruzione dalla porta principale armato di pistola.

Nessun ferito, ma tanta paura per il personale dell’ufficio postale e per i clienti, che solo in quel momento hanno realizzato quanto stesse accadendo.

Il complice infatti, entrato a pochi minuti di distanza rispetto al primo rapinatore, ha intimato a tutti di mettersi faccia al muro, spiegando che si trattava di una rapina e che se non avessero reagito in pochi minuti sarebbero stati tutti fuori da quell’incubo senza alcuna conseguenza.

Aperti i cassetti e la cassaforte, i rapinatori hanno arraffato quanto contenuto, non una somma ingente, nell'ordine di poche migliaia di euro.