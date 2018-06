Scatta la mobilitazione contro un nuovo centro commerciale

“Non una battaglia contro un centro commerciale ma un richiamo a una valutazione più approfondita e complessiva dell’impatto di quel progetto su un territorio e una comunità come quella di Capranica”.

Così dall’associazione “A testa alta” spiegano la campagna di sensibilizzazione che l’associazione sta portando avanti in queste settimane.

E’ allo stato avanzato la progettazione di un nuovo centro commerciale nell’area della ex MineralNeri.

L’impatto, secondo l’associazione, avrebbe un effetto negativo sulla società capranichese per una serie di ragioni: le 50 nuove attività commerciali potrebbero mettere in difficoltà quelle esistenti che già attraversano un periodo di crisi; la delocalizzazione di alcuni esercizi esistenti porterebbe ad un ulteriore svuotamento del centro cittadino che già oggi presenta parecchi locali commerciali chiusi; l’impatto sulla viabilità della Cassia, già al limite della congestione in diverse occasioni; l’impatto ambientale in una zona di alto valore paesaggistico e che rappresenta uno dei simboli della città di Capranica “la Fonte di San Rocco” che potrebbe ridursi ad uno svincolo.

Per discutere di tutto questo la sera di venerdì 22 giugno 2018 l’associazione “A testa alta” ha tenuto un incontro pubblico, in piazza a Capranica, in cui ha chiarito i termini della sua iniziativa.

