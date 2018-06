Prove di portata: verso il Trasporto della Macchina di Santa Rosa

Con le prove di portata svolte venerdì 22 giugno 2018, è iniziata la lunga strada che porterà la sera del 3 settembre 2018 la Macchina di Santa Rosa a sfilare per le vie cittadine.

Come ogni anno i facchini si debbono cimentare con il primo “ostacolo” del Trasporto; e se per i veterani del “sollevate e fermi” può essere quasi un’operazione di routine, per gli aspiranti nuovi facchini la cassetta da 150 chili è una sorta di incubo; non tanto per la capacità o meno di portare il peso, quanto per l’emozione naturale che non possono non provare i principianti che si accingono a questa prova.

La quale consiste nel portare sopra le spalle (per la precisione sopra il collo) un contenitore pesante un quintale e mezzo, lungo un percorso che consiste in tre giri a passo normale all’interno della chiesa della Pace.

I tre giri corrispondono ad una distanza di circa centocinquanta metri, ovvero la distanza media che intercorre tra una fermata e l’altra del “campanile che cammina”.

