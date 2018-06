Arena vs Frontini: oggi i viterbesi scelgono il loro nuovo sindaco

Si riparte dal risultato del primo turno, con un 40 a 17 (in percentuale) che sembrerebbe far ritenere che già tutto è deciso.

Invece il ballottaggio è sempre una storia a sé e in questa domenica 24 giugno 2018 (si vota fino alle 23) Giovanni Arena, candidato del centrodestra schierato in modo unitario come non mai, e Chiara Frontini, espressione di due liste civiche ma forte di un consenso popolare ottenuto grazie agli ultimi 5 anni in consiglio comunale, se la giocano forse all'ultimo voto per diventare il nuovo sindaco di Viterbo.

Oggi sono chiamati alle urne 53.289 viterbesi (27.843 donne e 25.446 uomini), che esprimeranno - se vorranno - la loro preferenza nelle 66 sezioni cittadine.

“La politica non è matematica: al ballottaggio si parte da zero a zero”, va ripetendo dall’11 giugno Chiara Frontini. “Al secondo turno ci sarà un’astensione maggiore: voterà il 50%”, ha preconizzato Giovanni Arena.

Le affermazioni dei candidati hanno fondamenta oggettive. Ma assomigliano a delle speranze dei due potenziali sindaci.

Infatti, non si è originali se si dice che per Io-sono-Chiara è vitale non partire dai risultati del primo turno, “ma da zero a zero”. La parte oggettiva sta nella diversa natura del secondo turno: un conto è lanciare un dado con otto facce (i candidati e le liste/aggregazioni del 10 giugno scorso); un altro è fare il testa o croce (Arena/Frontini).

La parte soggettiva sta nell’auspicio di chi deve recuperare, che tutto sia in gioco: un gioco diverso, con rapporti di forza alterati.

