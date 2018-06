Conte-Macron: l'incontro si farà

"Via dell'orto", elogio della lentezza naturale dei Secondamarea

Milano (askanews) - "Via dell'orto" è il secondo singolo estratto dal nuovo album del duo composto da Ilaria Becchino e Andrea Biscaro, in arte Secondamarea, dal titolo "Slow". Il video è stato girato in stop-motion e la regia è di Paolo Gaudio, autore di cortometraggi di genere fantastico e del lungometraggio pluripremiato in tutto il mondo "Fantasticherie di un Passeggiatore solitario". Così ha ...