Il trionfo di Sgarbi: sindaco con quasi il 60% dei voti

Gran festa a Sutri per l'elezione a sindaco di Vittorio Sgarbi.

Il critico d'arte, atteso in paese per il tardo pomeriggio di lunedì 11 giugno 2018, ha ottenuto 2207 voti, per una percentuale pari al 58,79%, lasciando al suo avversario Lillo Di Mauro i restanti 1547 voti validi, pari al 41,20%.

Sgarbi era appoggiato praticamente da tutti i partiti presenti in Parlamento, eccezion fatta per il Movimento 5 Stelle, caso più unico che raro di questa tornata amministrativa a tutte le latitudini.

Ha promesso grande visibilità e ribalta mediatica a Sutri che, nelle sue intenzioni, potrà far conoscere le sue bellezze anche attraverso l'organizzazione di mostre ed eventi culturale di richiamo nazionale ed internazionale.

Nella Tuscia, oltre che a Viterbo, si è votato anche in altri 3 comuni.

Il nuovo sindaco di Vignanello è Federico Grattarola, che torna sulla poltrona di primo cittadino dopo i i suoi due precedenti mandati dal 2003 al 2013.

A Vallerano, invece, vittoria per Adelio Gregori, che con 1.129 voti ha ottenuto una percentuale addirittura del 78,40%.

Aria di rinnovamento, invece, a Valentano, dove si è imposto Sergio Bigiotti, esponente della minoranza nella precedente consiliatura ed anche cugino del sindaco di Bagnoregio, Francesco Bigiotti, col quale punta a collaborare per intercettare parte del flusso turistico che popola quasi 365 giorni all'anno la meraviglia di Civita.