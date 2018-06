Comunali, sul Corriere tutte le preferenze dei candidati consiglieri

Eletti e trombati, new entry e adii. Nell'edizione di domani martedì 12 giugno del Corriere di Viterbo tutte le preferenze dei candidati in consiglio comunali. Tra i più votati Miccio e Sberna di Forza Italia, bene anche il sindaco uscente Marini. Nella Lega miglior performance la registra Stefano Evangelista, vicinissimo al senatore leghista Umberto Fusco. Male il Pd dove tengono solo l'ex assessore Ricci e la Minchella. Lista per lista, candidato per candidato, tutto il quadro completo nell'edizione di domani del Corriere di Viterbo.