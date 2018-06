Elezioni comunali, Arena e Frontini verso il ballottaggio

Con una manciata di schede ancora da scrutinare, è ormai certo che Viterbo andrà al ballottaggio per scegliere il suo sindaco. Ballottaggio che sarà tra Giovanni Arena (candidato del centrodestra) e Chiara Frontini (candidato civico). Arena si è fermato al 40%,mentre la Frontini sfiora il 18%, ma mancano ancora da scrutinare circa 15 seggi che comunque non potranno modificare il risultato finale. Spaccato perfettamente in due il Pd con il candidato ufficiale Luisa Ciambella all'11% e Francesco Serra al 10%. Si profila una sconfitta per il candidato del M5s Massimo Erbetti che non va oltre il 6,7%. Più o meno con stessi risultati gli altri candidati sindaci.