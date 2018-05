Rapina in banca, ferito il direttore

All’apparenza sembrava clienti come tutti gli altri. Non lo erano invece, erano tre malviventi che avevano pianificato di rapinare la banca, la Ubi Banca, ubicata nella centralissima via della Repubblica. Precisamente due uomini e una donna che ieri nel primo pomeriggio, quando di solito c’è meno affollamento agli sportelli, sono entrati nella filiale e con un taglierino in mano hanno fatto subito capire agli impiegati che avevano brutte intenzioni e che non scherzavano affatto.I tre malviventi hanno quindi costretto i presenti a farsi dare il malloppo che, pare, ammonti a circa trenta mila euro.Nel tentativo di resistere al sopruso dei malviventi un dipendente ( forse lo stesso direttore della filiale) è stato ferito con la lama del taglierino. Una volta presi i soldi, i tre delinquenti sono scappati via a bordo di una automobile che era stata parcheggiata all’esterno lungo la strada. Prima però hanno pensato bene di rubare anche l’incasso del vicino edicolante. Tanta la paura degli impiegati della Ubi Banca e anche dell’edicolante che hanno avvertito i carabinieri dell’accaduto. Nel frattempo che venivano effettuati tutti i rilievi del caso, i militari dell’Arma si sono immediatamente attivati al fine di intercettare i tre rapinatori che tuttavia finora sono riusciti a farla franca.La notizia della rapina e del ferimento di un dipendente bancario ha profondamente sconcertato l’opinione pubblica civitonica.