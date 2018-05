Cottarelli accetta l'incarico: "Senza la fiducia dalle Camere, elezioni dopo agosto"

Carlo Cottarelli ha accettato l'incarico di formare il governo, che il presidente della Rapubblica Sergio Mattarella gli ha conferito. "Sono molto onorato come italiano di questo incarico - ha detto Cottarelli all'uscita dallo studio del capo dello Stato -e naturalmente ce la metterò tutta". A seguire, una breve road map che il premier incaricato seguirà in questi giorni: "Mi presenterò in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni. In assenza di fiducia il governo si dimetterebbe immediatamente e principale compito sarebbe di accompagnare il paese a elezioni dopo il mese di agosto". Cottarelli si è impegnato a non candidarsi a eventuali prossime elezioni, stessa linea chiederà ai propri ministri.