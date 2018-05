Meteo, nel week end ecco l'estate

Assaggio d'estate. Preparatevi perché nel fine settimana cambia tutto. Lo dicono gli esperti di 3B meteo. "Un promontorio anticiclonico si innalzerà da venerdì sul Mediterraneo centrale, interessando gran parte d'Italia nel corso del weekend, con caldo in aumento - dice il sito specializzato -. Un vortice di bassa pressione infatti si andrà approfondendo sulla Penisola Iberica, sollecitando la risalita anticiclonica a matrice nordafricana verso l'Italia. Avremo dunque condizioni più stabili e soleggiate sebbene non mancherà ancora qualche rovescio o temporale su Alpi, Prealpi, Appennino e in parte Nordovest.

Avremo un generale soleggiamento, ma con ancora qualche nota instabile su Alpi e Appennino, dove tra pomeriggio e sera potranno innescarsi dei temporali di calore, in sconfinamento entro la serata di sabato anche ad alcune zone pedemontane del Nord e nelle valli del Centro. Non esclusi inoltre sul finire di domenica dei temporali anche sulla Valpadana centro-occidentale, da confermare.

Le temperature saranno in aumento da giovedì, con primi caldi di stagione tra venerdì e il weekend, pur senza particolari eccessi. Attese punte di 28/30°C venerdì al Nord, nel weekend al Centrosud. Le città capoluogo più calde saranno Milano, Torino, Trento, Bolzano, Bologna, a seguire anche Firenze, Roma, Perugia.

La rimonta anticiclonica avrà tuttavia vita breve: già a partire da lunedì prossimo infatti l'alta pressione potrebbe infatti essere erosa da una nuova bassa pressione in avanzamento dalla Spagna verso Francia e Italia, con ritorno di rovesci e temporali specie su Nordovest e Tirreniche".