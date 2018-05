Pugnaloni 2018: vince il gruppo Rugarella

Il Gruppo Rugarella vince l'edizione 2018 della Festa dei Pugnaloni di Acquapendente. Il tradizionale appuntamento con una delle più antiche celebrazioni folcloristiche della Tuscia è andato in scena per tutto il weekend regalando ai tanti ospiti del paese viterbese tutta la magia di una tradizione che si rinnova ogni anno. Una due giorni ricca di tanti appuntamenti a partire dalla ‘Notte Bianca dei Pugnaloni’ che ha permesso a grandi e piccini di ammirare da vicino i grandi mosaici di fiori e foglie che i 15 gruppi storici del paese hanno realizzato per tutta la notte. La sfida a colpi di fiori ha visto protagonisti i 15 gruppi storici del Paese: Acquaviva, Barbarossa, Corniolo (SAS), Corte Vecchia (Selecao), Costa San Pietro, Porta della Ripa (Centro), Porta Romana (Comb), Rugarella, Sant’Anna (GSA), Santo Sepolcro (6+6), Torre J. de Jacopo (Nuova Torre), Torre San Marco (Prima Equipe Torre San Marco), Via del Carmine (GNS), Via del Fiore (Prima Equipe Via del Fiore), Via Francigena (Blu Cobalto) che hanno atteso il verdetto di stasera che ha decretato il pugnalone più bello dell’edizione 2018.