Viterbese super, Pisa battuto e il sogno continua

Viterbese 1

Pisa 0

RETI: 33’ pt Sini (VC)

VITERBESE Iannarilli 7-; Celiento 6.5 Rinaldi 7- Sini 7 De Vito 6; Baldassin 6+ (28’ st Benedetti sv) Di Paolantonio 6.5 Cenciarelli 6.5; Vandeputte 6 (20’ st Peverelli sv) Jefferson 6 Calderini 6 (33’ st Sanè sv). A disp. Pini, Micheli, Atanasov, Pandolfi, De Sousa, Bismark, Mosti, Zenuni, Mendez. All. Sottili 6.5.

PISA Voltolini 6.5; Birindelli 6 Sabotic 6 Ingrosso 6 Mannini 5.5 (1’ st Filippini 5.5); Lisi 5.5(28’ st Maza 6) Gucher 6 De Vitis 6 Di Quinzio 5.5 (20’ st Giannone sv); Masucci 5.5 (28’ st Negro sv) Eusepi 5.5. A disp. Reinholds, Campani, Lisuzzo, Maltese, Giani, Setola, Izzillo, Cagnano. All. Petrone 5.5.

ARBITRO Zanonato di Vicenza 5.5.

NOTE Ammoniti Mannini, Di Quinzio (P); Jefferson, De Vito, Rinaldi (VC). Spettatori 3000 circa, con larga rappresentanza ospite. Angoli 5-3 per il Pisa. Recupero pt 1’ st 3’.

La Viterbese vince ancora! E stavolta il successo è assai più importante, perché potrebbe far volare verso i quarti di finale. Subito due buone notizie: Jefferson è in campo e smette di piovere! In teoria due ottime notizie per la serata alla Palazzina, con un impegno importante come quello dei playoff che vedono arrivata a questo punto la Viterbese, che giocherà la gara di ritorno mercoledì prossimo in Toscana. C’è un buon pubblico, anche grazie ai mille arrivati da Pisa per sostenere la squadra di Petrone in maglia bianca. L’ultima volta sullo stesso campo, la Viterbese aveva dimostrato di poter avere nelle corde la vittoria, anche se allora finì con un pareggio. La Viterbese non inizia bene: il Pisa pigia sull’acceleratore e chiude i Gialloblu nella propria metà campo. Al 9′ la prima occasione con un tiro al volo di Masucci alto e cinque minuti più tardi è Mannini a mandare sopra la traversa, ma il terzo tentativo è quello più maldestro, altissima la conclusione di Birindelli, che cerca di tenere come può Calderini. Poi ci pensa Iannarilli: al 23′: cross dello stesso Birindelli, sponda di Eusepi per il destro di De Vitis e respinge il ragazzo di Alatri. Sul fronte opposto Ingrosso ferma una ripartenza della Viterbese palla a Lisi che lascia partire un destro deviato in angolo. La Viterbese si affaccia dalle parti di Voltolini al 29′ con un sinistro di Vandeputte respinto dalla difesa nerazzurra. Al 33′ fallo di Mannini al limite. Punizione gialloblu per Sini, che batte Voltolini con un sinistro rasoterra alla sinistra dell’estremo difensore nerazzurro. Viterbese in vantaggio praticamente al primo vero tiro in porta. Al 36′ ancora fallo di Mannini nello stesso punto in cui Sini, poco prima, aveva segnato. Sini ci riprova palla sulla barriera, poi ancora il numero tredici gialloblu, con Voltolini che devia in angolo. Adesso è il Pisa che rischia: Ingrosso sbaglia il controllo. palla a Jefferson fermato all’ultimo momento da Sabotic. Ma al 45′ il Pisa ha l’occasione del pari con un tiro al volo di Mannini che lambisce la base del palo. Il secondo tempo è assai meno effervescente. Alla Viterbese basta poco per condurre in porto il punteggio della vittoria e di quel Pisa arrembante della prima mezzora di gara non si è vista più neanche l’ombra. A mercoledì prossimo! L’avventura continua!

Claudio Di Marco