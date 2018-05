Sgarbi candidato mette d'accordo dal Pd alla destra. E su Salvini e Di Maio: "Naufragano"

Quella che doveva essere una conferenza stampa si è rivelata invece un'autentica presentazione alla città, e non solo, con centinaia di persone presenti, stipate a fatica nella sala di un ristorante al centro di Sutri.

Sgarbi candidato sindaco della municipalità sutrina è arrivato con un po' di ritardo, nella tarda mattinata di martedì 15 maggio 2018, giustificandosi che si aspettava di trovare solo una decina di giornalisti, non tutto il paese.

E poi un fuoco di fila di battute e propositi per far diventare Sutri "la capitale della Tuscia ed importante come Roma", alla quale - secondo il critico d'arte - non ha nulla da invidiare, quanto meno non il problema del traffico o delle buche.

Articolato ed ambizioso, il programma di Sgarbi, la cui candidatura ha una clamorosa particolarità: ha saputo mettere d'accordo tutti, dal centrodestra (era presente il senatore Fusco della Lega, oltre ai rappresentanti locali di Fratelli d'Italia e Udc), ma persino il Pd (investitura ufficiale da parte del segretario del circolo di Sutri, che ha anche la figlia tra i candidati della lista "Rinascimento per Sutri"), che convive anche con un esponente di estrema destra, anche lui nella compagine sgarbiana.

Il professore, però, non si stupisce, ed anzi rilancia l'esperienza di Sutri come una sorta di "laboratorio", cui potrebbe prendere spunto anche la politica nazionale: "Il collante di questa lista - ha detto il professore - è voler fare il bene di Sutri, portandone il nome e le bellezze in giro per l'Italia e per il mondo. Problemi spicci come differenziata o arsenico? Li affronteremo, certo, ma il mio ruolo non sarà occuparmi dei problemi quotidiani ma di portare questa città alla ribalta nazionale e internazionale, perché ha tutte le potenzialità".

Non sono mancate battute al vetriolo sulla politica nazionale, col tentativo di formare un governo di Salvini e Di Maio: "LI vedo pronto al naufragio, due disperati alle prese con un contratto che salterà. Non si può fare niente con i 5 Stelle che ad andare al governo avrebbero un vantaggio che invece non ha Salvini, per il quale questa alleanza diventerebbe una zavorra, visto che per attuarla dovrebbe annullare, o comunque sospendere, quella che lo ha portato al 37% e che potrebbe portarlo anche oltre al 40%, anche in virtù della riabilitazione di Berlusconi".

(GUARDA L'INTERVISTA)