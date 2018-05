Appalti irregolari al Comune, denunciato funzionario

Un giro di affari che supera il milione e mezzo di euro quello scoperto dalla Guardia di Finanza di Viterbo, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica nel settore degli appalti, per l’affidamento dei servizi di raccolta di rifiuti urbani e manutenzione del verde pubblico nel Comune di Oriolo Romano. Gli accertamenti eseguiti si sono conclusi con la denuncia di un funzionario dello stesso Comune che, nello svolgimento degli incarichi d’istituto per la concessione dei citati servizi in appalto, in violazione della normativa di settore, avrebbe consentito, in maniera ingiustificata, una serie di affidamenti diretti, reiterati per alcuni anni, anziché attuare l’ordinaria procedura di indizione di una gara pubblica.