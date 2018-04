Ecco cento proposte per un weekend speciale

Da Siena a Todi, da Arezzo a Bagnoregio: sono alcune dei 100 itinerari che propone QMaps, uno speciale patinato della Editoriale Domus, offerta in abbinamento con il numero di Quattroruote di maggio. Gli itinerari sono stati suddivisi per sezioni tematiche con dieci itinerari dedicati ai luoghi di culto per gli amanti dei motori con musei e collezioni dove poter ammirare esemplari unici, venti viaggi alla scoperta di altrettanti siti italiani definiti Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, trenta percorsi dedicati ai parchi naturali, nazionali e regionali. Quale esempio? In Toscana tra gli itinerari suggeriti troviamo Borgo a Buggiano-Sinalunga in Toscana o Bagnoregio-Roma nel Lazio. A Bagnoregio, in provincia di Viterbo, è consigliata una visita al museo dedicato alla memoria di Piero Taruffi, pilota di valore scomparso nel 1988. Tra i parchi naturali, QMaps propone anche l’Umbria con Assisi e Todi-Bomarzo. L’itinerario Tavernelle-Terni - per una domenica con gli asinelli – è quello inserito nella sezione “in viaggio con i bambini”. A chiudere il volume ben venticinque itinerari a tema enogastronomico selezionati da Quattroruote insieme al Cucchiaio d’Argento.