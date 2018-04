Bimba di due anni cade dalle scale e muore

Tragedia in una casa di Vetralla, nel pomeriggio di martedì 24 aprile 2018.

Intorno alle 17,30 una bambina di 2 anni è sfuggita solo pr un attimo alla vista di chi la stava controllando ed è caduta dalle scale di casa.

Sono stati gli stessi genitori - una giovane coppia - a soccorrerla. La piccola era cosciente e quindi l'hanno caricata in macchina e portata subito al pronto soccorso dell'ospedale di Belcolle.

Qui i sanitari di turno l'hanno immediatamente presa in cura, disponendo subito una tac, ma purtroppo la situazione è precipitata in pochi minuti e la bimba è spirata, rendendo inutili i disperati tentativi di tenerla in vita.

Per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia sono al lavoro la squadra mobile di Viterbo e i carabinieri di Vetralla.



