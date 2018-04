La Flaminia in 9 strappa una vittoria-salvezza al San Teodoro (2-0)

RETI: 27' pt Carta, 49' st Vittori

FLAMINIA: Francabandiera, Battaiotto Carta, Tiozzo (8' st Calisto), Locci, Moracci, Leonardi (42' st Vittori), Lazzarini, Ingretolli, Ferrara (12’ st Mastrantonio), Macrì. A disp: Reali, Gnignera, Busti, Cesarini, Damiani, Battaglia. All. Vigna

SAN TEODORO: Uccheddu, Bagantini, Raimo, Congiu, Bonati (23' st Fanti), Russo, Varela, La Vista, Ragatzu, Santaguida (15' st Rapone), Spano. A disp. Iacomino, Ferraro, Vecchio, Musu, Franca. All. Sanchez

ARBITRO: De Angeli di Milano

NOTE: Ammoniti Ingretolli (F), Raimo (ST), Ferrara (F), Mastrantonio (F). Espulsi: 15’ st Ingretolli per proteste. 30' st Moracci per un colpo (non accertato) ai danni di un giocatore sardo. Cielo sereno, 300 spettatori circa.

Grane impresa della Flaminia che, malgrado ridotta in 9 per due espulsioni dubbie comminate dal direttore di gara, conduce in porto una vittoria d'oro in chiave salvezza contro il San Teodoro.

Il risultato si sblocca al 27' quando il difensore Carta è il più lesto di tutti ad incornare verso la porta un'azione di calcio d'angolo, senza dare scampo a Uccheddu.

Nella ripresa l'arbitro espelle al quarto d'ora Ingretolli, reo di presunte proteste che il giocatore nega fermamente, ed al 30' Moracci, per un colpo ad un avversario altrettanto "presunto". In 9 contro 11 i rossoblù resistono ed anzi, nel recupero, Macrì si fa 40 metri di corsa per servire al nuovo entrato Vittori l'assist del 2-0 della sicurezza.