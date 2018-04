Viterbese inguardabile ko a Cuneo (1-0), Camilli furibondo: "Caccio tutti"

RETE: 9’ st Schiavi

CUNEO (4-3-1-2): Moschin; Di Filippo, Conrotto, Boni, Testoni; Gerbaudo, Rosso, M. Cristini (25’ st Zamparo); Schiavi (47’ st Baschirotto); Galuppini (25’ st A. Cristini), Dell'Agnello. A disp. Bambino, Sarzi Puttini, Bruschi, Secondo, Pellini, D’Agostino, Maresca, Zappella, Testa. All. Viali

VITERBESE (4-2-3-1): Iannarilli; Celiento, Atanasov (15’ st Rinaldi), Sini, Sanè; Di Paolantonio, Benedetti; Zenuni (15’ st Bismark), Vandeputte (15’ st Bizzotto), Calderini (28’ st Peverelli); De Sousa. A disp. Micheli, Mbaye, Pandolfi, Mosti. All. Sottili

ARBITRO: Ricci di Firenze (Lenza e De Pasquale)

NOTE: ammoniti Galuppini (V), Rosso (C), Conrotto (C), Celiento (V), Iannarilli (V). Espulso: 18’ st Sanè (V) per doppia ammonizione. Angoli: 5-3 per la Viterbese. Recupero: pt 2’, st 6’. Spettatori 550 circa, incasso di 1.625,34 euro.

E’ finita nel peggiore dei modi, con la Viterbese sconfitta da un Cuneo che ha palesato di essere una squadra non certo di prima fascia ed il patron Camilli infuriato con squadra e allenatore.

Pesantissime le dichiarazioni del patron a fine gara: "Qui mi pare che ci sia gente alla quale interessano solo i soldi degli stipendi, e non certo il bene della società, della squadra e dei tifosi. Vengono trattati troppo bene, stavolta se la sono cercata e domani mi farò sentire con ognuno di loro. Se questo è ciò che hanno da dimostrare, sappiano che a fine stagione non ne rifermerò nemmeno uno. A questa squadra manca l’anima: prendesse spunto dall'Arezzo, che vince con tutti anche se nessuno viene pagato da mesi".

Una durissima presa di posizione di Camilli che sembra fare da preludio all'ennesimo ribaltone: Sottili salta di nuovo?

Quanto alla gara, l'episodio decisivo al 9' della ripresa: bella palla in profondità per Schiavi, servito da Galuppini, e conclusione precisa sulla quale Iannarilli non può nulla.

Altro momenti topico, il secondo giallo rimediato al 18' della ripresa da Sanè che ha costretto i gialloblù in 10, spegnendo di fatto le residue speranze di arrivare al pari.