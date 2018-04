Una lim per i liceali targata M5s

Dopo la rissa tv da Giletti

Vitalizi? In due minuti si cambiano

Botte da orbi domenica sera nello studio televisivo di Massimo Giletti, che nel suo programma “Non è l'Arena” su La7 aveva preso di petto l'ipotesi di abolizione anche retroattiva dei vitalizi per gli ex parlamentari. A scatenare la baraonda una telefonata velenosa dell'ex deputato di An- Pdl e Fli Italo Bocchino, che oggi fa il lobbista (e lo ha fatto con qualche guaio anche per l'imprenditore ...