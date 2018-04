Polizia: esserci sempre nella lotta al crimine

Si è svolta al Teatro Unione la 166esima Festa della Polizia di Stato. Un teatro colmo di divise blu è stato lo scenario di questa importante ricorrenza per le forze di polizia. Tra i numerosi ospiti, seduti in prima fila il prefetto Giovanni Bruno, il procuratore capo Paolo Auriemma, il comandante provinciale dei carabinieri Giuseppe Palma e ovviamente il sindaco Leonardo Michelini. La cerimonia ha avuto il suo momento clou durante l’assegnazione di encomi e benemerenze ai dirigenti e agli agenti che si sino distinti per cause di servizio. E a queso proposito, il questore Lorenzo Suraci ha ricordato “i caduti della polizia di Stato che hanno sacrificato la loro vita nell’assolvimento del dovere”. Subito dopo sono state elencate le operazioni più importanti effettuate nell’ultimo anno dalla Polizia nella Tuscia e gli importanti traguardi raggunti nella lotta al crimine.

(Articolo completo sul Corriere di Viterbo dell'11 aprile 2018)