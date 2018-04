Cade grondaia su un'auto, proprietario multato per divieto di sosta

Brutta sorpresa per un residente di via Cardinal La Fontaine che quando si è recato a prendere l'auto parcheggiata, si è ritrovato il parabrezza spaccato. Dal tetto dello stabile sotto cui era posteggiata è caduta una grondaia che ha sbriciolato il vetro dell'auto di Giovanni Natili. Ma la disavventura non finisce qui, il malcapitato, chiamata la polizia locale per denunciare l'accaduto, ha anche dovuto pagare la multa per divieto di sosta.

(Articolo completo sul Corriere di Viterbo del 10 aprile 2018)