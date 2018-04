Grandinata su Viterbo, la città diventa bianca

Un quarto d’ora di follia del maltempo. Il cielo in maniera repentina dalle ore 15 è passato dall’azzurro, al grigio chiaro a quello scuro in pochi minuti. Poi su Viterbo si è abbattuta una vera e propria bufera di grandine. In dieci minuti sono scesi chicchi bianchi grandi come ciliegie che hanno imbiancato tutta la città. In pochi minuti la forte grandinata ha ricoperto le strade, con il manto che è diventato bianco e scivoloso. Inevitabili i disagi per gli automobilisti e i pedoni anche se i problemi sono durati pochi minuti. Tutta la città è diventata bianca come se fosse ricoperta da neve. Ma la grandine è scesa giù violenta accompagnata anche da un forte vento. Chicchi molto grndi che hanno provocato anche problemi alle auto e alle persone che in quel frangente passeggiavano per la città. Città che si è bloccata per una decina di minuti, con le auto che si sono accostante perche la visibilità e l’impeto delle grandine impediva di muoversi normalmente. Il tutto è durato dieci minuti. Poi è tornata la calma.