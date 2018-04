Ultraleggero si schianta durante un atterraggio d'emergenza

E’ finito ricoverato all’ospedale di Belcolle, anche se le sue condizioni per fortuna non sono gravi, un romano di 53 anni che si è schiantato mentre stava atterrando in un terreno nel comune di Cellere, visto che l'ultraleggero di cui era alla guida non riusciva più a volare per riuscire a rientrare da dove era partito, ovvero il campo volo di Tessennano.

E’ successo nella tarda mattinata di lunedì di Pasquetta 2018.

L’uomo, che ha una casa a Campagnano Romano, frequenta abitualmente la struttura di Tessennano ed è un pilota molto esperto. Appena dopo la partenza, si è subito reso conto che qualcosa non funzionava a dovere.

Ha deciso così di tornare indietro ed ha virato verso l’aviosuperfice da cui era partito, ma l’ultraleggero - un Fisher 404 - ha iniziato a perdere quota.

Così non gli è rimasto altro da fare che tentare un atterraggio di emergenza e il piccolo aereo è planato su un terreno agricolo poco distante dal campo volo, dove però si è imbattuto in una serie di sassi che lo hanno fatto ribaltare.

