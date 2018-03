Scritte Isis alla stazione, è allarme

Non era mai successo prima che a Civita Castellana venissero scoperte scritte inneggianti all'Isis, il famigerato Stato Islamico autore negli ultimi anni di sanguinosi massacri in Medio Oriente (soprattutto in Siria e Iraq) e di terribili attentati terroristici in Europa e in America. Sono rimaste pertanto davvero sconcertate, stamattina tutte, quelle persone che hanno letto la frase "Isis", scritta con vernice nera spray, all'interno della pensilina della fermata autobus ubicata lungo la via Falerina. Uno scherzo idiota o qualcosa di più serio? Il fatto che maggiormente fa riflettere è che sotto alla scritta Isis compaiano anche dei caratteri dell'alfabeto arabo