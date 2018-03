Fermato con un grammo di shaboo, la droga della pazzia

I carabinieri della stazione di Sutri hanno fermato un cittadino asiatico; al termine della perquisizione personale è stato trovato in possesso di un grammo di droga del tipo shaboo, stupefacente molto pericoloso, di prerogativa di spacciatori cinesi, conosciuta come droga dei kamikaze perché veniva somministrata ai kamikaze giapponesi per le azioni suicide, o droga della pazzia, per gli effetti devastanti che provoca, è una potente metamfetamina che assunta in milligrammi provoca irreparabili effetti collaterali.