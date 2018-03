Bagno di folla per Salvini: "Per questa città sogno un sindaco leghista"

Tanta gente per Matteo Salvini. Anzi. Con il freddo che faceva, la gente era tantissima. Un superlativo assoluto che serve per spiegare il richiamo che il capo della Lega (ex nord) ha sulla gente. E anche sui viterbesi. Che lo hanno aspettato davanti alla sede del partito, in piazza Verdi (del Teatro), vicino all’ingresso di corso Italia. Che lo hanno visto tagliare il nastro della sede vicino al neosenatore e coordinatore laziale della Lega, Umberto Fusco. Che lo hanno accompagnato, avvolgendolo, fino a piazza del Plebiscito, meglio conosciuta come piazza del Comune. Palazzo dei Priori che rappresenta il prossimo obiettivo del partito che fu di Umberto Bossi: “Prima che rivenga a Viterbo, la sera del 3 settembre per vedere la macchina di Santa Rosa – promette Salvini -, voi viterbesi dovete farmi un regalo: eleggete un sindaco della Lega”. Lo dice tre volte Salvini: la prima volta quando arriva da Roma, attraverso Orte, alle ex terme Inps; la seconda quando sta per tagliare il nastro all’inaugurazione della nuova sede; la terza sul palco di piazza del Plebiscito.

Le tappe di Matteo Arriva alle 18,15 (con un ritardo di un quarto d’ora sulla tabella di marcia), allo stabilimento delle terme ex Inps, simbolo delle sbagliate (o inesistenti) scelte della politica del passato, incapace “di sfruttare un potenziale così importante come il termalismo”. Promette: “Uno dei tanti casi in Italia di potenzialità non sfruttate per inerzia. È obiettivo della Lega riattivare l’ex stabilimento Inps”. Qui, appena sceso dall’auto, un giornalista gli fa una domanda sull’imminente voto per le presidenze dei due rami del Parlamento: “Non faccio nomi – si affretta a dire Salvini -, ma posso affermare che il centrodestra voterà compatto”. Dopo di che, sale in macchina e si fa portare alla sede di piazza Verdi.

Pratogiardino Simbolo della sicurezza perduta. Il freddo (“Vi ho portato il gelo”, scherza) fa cambiare il programma ai leghisti: dopo le terme si doveva fare tappa al prato giardino. Luogo scelto da Fusco e dal coordinatore locale Enrico Contardo (fa qualche pensierino a Palazzo dei Priori) per rinfrescare il concetto di sicurezza (perduta?): il parco pubblico nel centro cittadino, infatti, fino a pochi anni fa era frequentato da numerose famiglie; mentre da qualche tempo risulta un posto degradato e oggetto dello spaccio di droga, nonché teatro di risse e rapine. In merito alla sicurezza, Salvini non arretra di un millimetro: “Una volta al governo, lotteremo per ridare vigore alla legittima difesa, alla certezza della pena”. E sull’immigrazione: “Non possiamo accogliere tutti. Non siamo razzisti, ma distinguiamo le persone. Non vogliamo che ci siano dei nullafacenti che si dedicano allo spaccio”.

La sede L’inaugurazione della sede e la traversata del corso. Una volta arrivato a piazza del Teatro, Salvini trova la folla ad attenderlo: “Un giovedì sera freddo di marzo qui a sentire Salvini: chi se lo immaginava?”. Dopo il taglio del nastro e un’occhiata alla sede (“Bella. Ancora profuma di nuovo; e mi piace stia in una zona centrale della città, dove ci sono i negozi e le botteghe artigiane”), in mezzo a un fiume di persone si dirige verso il palco di piazza del Comune. Lo fa attraversando corso Italia, con le commesse dei negozi (rimasti) che lo applaudono e gli chiedono di fare le foto con lui. Il corso, un tempo ricco di attività commerciali, si ravviva come non accadeva da tempo.

Il comizio Davanti alla prefettura e al palazzo comunale. Arrivato in piazza del Plebiscito, tra un microfono e una richiesta di selfie, Salvini attende l’introduzione di Fusco (“Qui nove anni fa è nata la lega a Viterbo. Spero che fra qualche giorno avremo il nostro premier: Salvini”) per poi salire sul palco installato per lui; e parlare per oltre mezzora, in mezzo al vento gelido e davanti a centinaia di persone: “Gli italiani prima di tutto”; “No all’aumento dell’Iva”; “Via la legge Fornero”; “No alla globalizzazione che toglie il lavoro ai connazionali”; “No a un governo con Renzi e la Boschi”; “Sì a una scuola che premi gli insegnanti e il merito”; “Sì alle botteghe artigiane e ai piccoli negozi”; “Sì all’agricoltura italiana”. Ma sopra e prima di tutto: “Una volta al governo toglieremo la tassa più grande: la burocrazia”. La serata si è conclusa al ristorante Acquarossa, dove il segretario nazionale della Lega si è scaldato col fuoco (e coi prodotti tipici locali), dopo aver infiammato le aspettative dei suoi sostenitori.

