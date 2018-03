La Viterbese fermata dalla Lucchese e dalla traversa (1-1)

RETI: 28' Arrigoni (L), 35' Baldassin (V)

LUCCHESE (3-5-2): Albertoni; Bertoncini, Espeche, Capuano; Russu, Dell'Amico (39'st Russo), Damiani, Arrigoni, Nolè (31'st Buratto); Parker (42'st Bortolussi), Fanucchi. A disp. Masi, Mingazzini, Palumbo, Razzanelli, Mugelli. All. Lopez

VITERBESE (4-3-3): Iannarilli; Celiento, Rinaldi, Atanasov, Sanè (10'st Peverelli); Cenciarelli (34'st Zenuni), Baldassin, Di Paolantonio; Vandeputte (16'st Mendez), Ngissah (16'st Jefferson), Calderini. A disp. Micheli, Pini, Mbaye, Bizzotto, Pandolfi, Mosti. All. Sottili

ARBITRO: Nicoletti di Catanzaro (Massara di Reggio Calabria e Terenzio di Cosenza)

NOTE: ammoniti Calderini (V), Rinaldi (V). Angoli: 1-2. Recupero: pt 1', st 4'. Spettatori 1.500 circa.

La Lucchese si conferma avversario ostico per la Viterbese, a dispetto dei tanti punti di differenza in classifica e dei diversi obiettivi. Al Porta Elisa solo un pareggio in rimonta (1-1) per Celiento e compagni, proprio come all'andata: allora finì 2-2.

I gol nel primo tempo, nell'arco di soli 7'.

Al 28' Lucchese in vantaggio: veloce ripartenza propiziata da un break a centrocampo, Fanucchi serve Arrigoni che in bello stile fulmina Iannarilli.

Al 35' Calderini guadagna ottimamente il fondo e mette in mezzo un pallone corretto in porta da Baldassin.

Da segnalare, nel finale di tempo, un penalty reclamato da Calderini e una traversa colpita da Vandeputte.

Nella ripresa la gara resta su di tono e nel finale è la Lucchese ad avere il match point con Arrigoni, su cui risponde alla grande Iannarilli.