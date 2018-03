"iM" in regalo col Corriere: Kia Stinger, Opel Kombo Life e Audi A6

All'interno del Corriere del 22 marzo 2018 trovi, in regalo, "iM - iMotori del Corriere", il nostro inserto mensile dedicato al mondo dell'auto.

In copertina spazio alla nuova Kia Singer, un'auto dalle mille sorprese e le anteprime in arrivo per Mercedes (GT 4 porte) e Bmw (X4).

All'interno, servizi su: Alfa Romeo Giulia Tech, Nissan Qashqai con sistema intelligente ProPilot, il marchio Dacia che supera i 5 milioni di veicoli venduti, la Fiat 500 Collezione, un pezzo davvero speciale. Poi le anteprime di SsangYong Musso e nuova Toyota Aygo.

Un ampio servizio, poi, lo dedichiamo alle auto diesel che sono state messe negli ultimi tempi alla berlina per capire quali colpe hanno e se c'è davvero un'alternativa immediata ad esse.

Tutti i particolari, poi, della nuova Audi A6 che si presenterà soltanto con motori mild hybrid e con un design che, almeno a noi, non ci ha soddisfatto in pieno.

Se siete in cerca di un'auto ideale per la famiglia, poi, da non perdere il servizio che dedichiamo all'anteprima mondiale di Opel Combo Life, un multivan destinato a stravolgere l'intero mercato delle multispazio perché si presenterà presto sul mercato con contenuti inediti per il settore.

Buoni motori a tutti.