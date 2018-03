George Clooney cerca in città il set naturale per un suo film

Uscire di casa e ritrovarsi George Clooney che passeggia per le vie del centro di Viterbo non è proprio cosa da tutti i giorni.

Martedì 13 marzo 2018, quindi, è stata grande l’incredulità e l’emozione da parte di quei viterbesi che hanno incrociato la star di Hollywood, arrivata a Viterbo per un motivo preciso.

Una presenza che ancora una volta conferma le grandi potenzialità di una città che ha le potenzialità di diventare anche un set cinematografico naturale, come tante volte accaduto in passato, visto che l'attore, regista e produttore è venuto nella città dei papi proprio per cercare scenari che possano fare da set naturale per una sua prossima produzione, una serie tv.

Clooney ha pranzato al ristorante 13 Gradi ed è voluto entrare in diversi negozi del centro, come l'antica merceria Grossi, probabilmente perché alcune scene della serie richiedono questo tipo di ambientazioni.

Top secret la trama, anche se è trapelato che la storia sarebbe ambientata durante la seconda guerra mondiale.

