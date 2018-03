Uomo armato di coltello assale i passanti a Vienna

Un labirinto in cui perdersi e ritrovarsi nel centro di Milano

Milano (askanews) - Un vero e proprio labirinto, in cui perdersi per ritrovarsi nel centro di Milano. LabyrinTEA è una installazione di 200 mq aperta all Arco della Pace, nel capoluogo lombardo dal 7 al 13 marzo 2018 in cui chiunque, gratuitamente, può vivere un esperienza multisensoriale, in cui la percezione va oltre ciò che è reale, avvolti da profumi piante e immagini virtuali. Cuore di tutto ...