Addio ad Elvia Viglino, Michelini annuncia: "Il parco canile si farà"

Una chiesa gremita, quella della Madonna della Quercia, ha tributato, nel pomeriggio di sabato 17 febbraio 2018, l’ultimo saluto a Elvia Viglino, la “storica” animalista viterbese, strenua paladina della difesa degli amici più fedeli, venuta a mancare nella notte tra giovedì e venerdì scorso a 84 anni.

Sui banchi della basilica i familiari, tanti amici, che con lei condividevano l’amore per gli animali, ma anche qualche amico a quattro zampe, non sempre gradito durante le celebrazioni religiose ma che ieri, visto a chi si stava rendendo omaggio, non sarebbe potuto mai mancare.

Al termine della cerimonia il sindaco Leonardo Michelini, che era presente in chiesa insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni, come il suo predecessore, Giulio Marini, ha annunciato: "L’amministrazione comunale, con la quale nel corso degli anni Elvia si è confrontata, ha già avviato il progetto per il parco canile di Bagnaia che, come ho detto alla figlia dopo il funerale, sarà terminato nel più breve tempo possibile e intitolato, come è giusto che sia, proprio a Elvia”.