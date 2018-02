Michela Moioli snowboard d'oro

Trionfo azzurro. "Non ho parole. E' il giorno più bello della mia vita, davvero". Sono le parole di Michela Moioli subito dopo il trionfo nella gara femminile di snowboard cross ai Giochi Olimpici di PyeongChang. Per l'Italia è la sesta medaglia (2 ori, 1 argento e 3 bronzi) in un medagliere che vede in testa la Germania con 9 ori e 15 medaglie totali.